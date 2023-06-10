المدن الصناعية الأردنية توقع مذكرة تفاهم مع المعهد الاوروبي الاردني لتطوير الاعمال

وطنا اليوم- وقعت شركة المدن الصناعية الاردنية مذكرة تفاهم مع المعهد الاوروبي الاردني لتطوير الاعمال (ايجابي) /غرفة صناعة عمان بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين ودعم الشركات الصناعية العاملة في المدن الصناعية الاردنية وتمكينها من الإستفادة من البرامج التدريبية المحلية والدولية ذات الإحترافية والمهنية والتقنية العالية، اضافة الى تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والندوات والفعاليات التي تلبي احتياجات سوق العمل الأردني والعربي .

ووقع المذكرة عن شركة المدن الصناعية الاردنية مديرها العام السيد عمر جويعد وعن المعهد الأوروبي الاردني لتطوير الأعمال السيد تميم القصراوي رئيس هيئة المديرين بحضور ممثلين عن الطرفين.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد ان هذه المذكرة تأتي في سياق الجهود التي تبذلها الشركة في التشبيك مع مختلف الجهات الداعمة للقطاع الصناعي والساعية لتطوير قدرات الشركات الصناعية العاملة في مدنها الصناعية ورفع تنافسيتها من خلال مدها بمختلف الخبرات والبرامج المحلية والدولية التي تمكنها من الإستفادة منها وسد احتياجاتها خاصة فيما يتعلق بالأيدي العاملة المدربة والمؤهلة وفقا لمتطلبات سوق العمل.

وأشاد السيد عمر جويعد بالكفاءة العالية التي يتمتع بها المعهد الأوروبي الاردنية لتطوير الأعمال والجهود التي يبذلها لتسخير امكانياته لخدمة القطاع الصناعي، مؤكدا ان المدن الصناعية التي يبلغ عدها (10) وتتبع للشركة في مختلف محافظات المملكة وتضم بين جنباتها (881) شركة صناعية ستتمكن من الإستفادة من البرامج التي يطرحها المعهد لزيادة كفاءتها وفاعليتها.

من جانبه قال رئيس هيئة مديري المعهد السيد تميم قصراوي ان المذكرة ستمكن الشركات الصناعية العامة في مواقع المدن الصناعية من الإستفادة من مختلف البرامج التي سيطرحها المعهد خلال الفترة القادمة سعيا منه لمواصلة تطوير ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن وزيادة كفاءتها، مؤكدا ان المعهد سيعلن عن هذه البرامج بالتعاون مع شركة المدن الصناعية.

واضاف السيد القصراوي ان المعهد سيبذل قصارى جهده خلال الفترة القادمة لدعم القطاع الصناعي من خلال رفده بالخبرات والكفاءات المطلوبة المؤهلة في مختلف المجالات مشيرا إلى ان المعهد تأسس كمبادرة طموحة بشراكة بين الاتحاد الاوروبي وغرفة صناعة عمان وتتولى حاليا غرفة صناعة عمان ادارة المعهد بهدف تطوير ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، وخدمة المجتمع المحلي والعملاء.

وتتضمن المذكرة عدة مجالات للتعاون كعقد الدورات التدريبية وورش العمل التي تتعلق بعمل شركة المدن الصناعية الاردنية وبما فيه فائده للقطاع الصناعي خاصة والقطاعات الاقتصادية الاخرى، كما تنص المذكرة على تسويق البرامج التدريبية وورش العمل المتفق عليها بين الفريقين وبكافة الوسائل الالكترونيه الخاصة بهما والاستفاده من خبرات الشركات الصناعية داخل المدن الصناعية في تطوير الخطط التدريبية لدى المعهد، اضافة الى اصدار التعاميم للمصانع.