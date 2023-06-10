40.10دينار سعر غرام الذهب عيار 21

طنا اليوم- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 40.10 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.40 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 47.10 و 35.70 دينار على التوالي.

وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 280 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 320 دينارا.

وبين في تصريح لــ (بترا)، أن العرض والطلب على الذهب بالسوق المحلية ما زال بحالة “ضعف”، متوقعا أن ينشط الطلب على المصاغ الذهبي بعد منتصف الشهر الحالي.

وأشار علان إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة عند 1961 دولارا، للأونصة الواحدة.