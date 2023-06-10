رعاية ماسية ومشاركة لافتة لأورنج في “جيتكس أفريقيا 2023”

وطنا اليوم- تواصل أورنج دعمها للمبتكرين وللمنظومة الريادية، حيث قدّمت مؤخراً رعايتها الماسية لمعرض “جيتكس أفريقيا 2023” بنسخته الأولى والذي أقيم على مدار 3 أيام في الفترة ما بين 31 أيار و2 حزيران في المغرب، تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة أكثر من 900 شركة ناشئة وعارضاً ووفود من حوالي 100 دولة لتعزيز الابتكار التكنولوجي الذي يسهم في اقتصاد رقمي أكثر استدامة وشمولية.

وإلى جانب رعاية المجموعة العالمية للفعالية، حرصت أورنج الأردن على دعم شركتين ناشئتين من الموسم العاشر (الحالي) من برنامجها الموجّه لتسريع نمو الأعمال الريادية “BIG” للمشاركة في المعرض، وهما بلادور، تطبيق حجز الموعد مسبقاً دون الحاجة إلى الانتظار في أماكن تقديم الخدمة، وTalentspace لمطابقة العرض والطلب في سوق العمل وإنشاء شراكات متبادلة المنفعة بين أصحاب العمل والموظفين.

وأكدت أورنج الأردن على أنّ دعمها لمشاركة برنامج BIG في هذه الفعالية التكنولوجية الضخمة يأتي ضمن فعاليات البرنامج الريادي الذي يتيح فرص التشبيك والدعم الإعلامي والتسويقي ومشورة الخبراء والتواصل مع المستثمرين، بما في ذلك إتاحة فرصة المشاركة والعرض في أكبر المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية.

وبيّنت الشركة أنّ رعاية مجموعة أورنج العالمية تعكس التزام أورنج في كافة الدول التي تعمل فيها بدعم الشباب المبتكر والمشاريع الريادية وتمكينها من تحقيق النمو والتوسّع والاستفادة من شبكة أورنج الواسعة من أجل التنمية المستدامة، فضلاً عن إيمانها بأهمية التعاون بين مختلف المؤسسات لتطوير المنظومة الريادية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما فيها الأردن.

وشكّل المعرض، الذي يعدّ أكبر فعالية تكنولوجية في القارة الأفريقية، ملتقى لعمالقة التكنولوجيا والحكومات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمبرمجين والمستثمرين والأكاديميين لتبادل الرؤى واستكشاف آفاق جديدة.

وركّز”جيتكس أفريقيا” على أهم المستجدات الرقمية في مجالات عدّة أهمها التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والخدمات السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي واقتصاد البيانات والرعاية الصحية وشبكات الاتصال والأمن السيبراني.

يذكر أنّ معرض “جيتكس أفريقيا”، هو فرع لجيتكس العالمي أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم والذي يقام في دبي.

ويعدّ برنامج BIG في الأردن بموسمه العاشر إحدى مسرّعات مجموعة أورنج العالمية للشركات الناشئة ضمن “مركز أورنج الرقمي” المتواجد في 16 دولة، والتي يتم تشغيلها بالشراكة مع التعاون الدولي الألماني GIZ ضمن منحة من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ.