وطنا اليوم:استضاف نادي الأرينا الرياضي بجامعة عمان الاهلية
Alessandro Gianni, Academy Startegy and New Business Lead
من نادي A.C. Milan الايطالي يوم الخميس 8-6-2023 ، حيث تم اصطحاب الضيف بجولة تعريفية في مرافق نادي الأرينا وجامعة عمان الأهلية .
وتأتي هذه الزيارة تمهيدا للقيام بأعمال مشتركة مستقبلية مع نادي A.C. Milan الايطالي، حيث تم بحث آلية التعاون حول ذلك مع عطوفة رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان.
نادي الأرينا الرياضي في عمان الاهلية يستضيف مسؤولا من نادي A.C. Milan الايطالي
وطنا اليوم:استضاف نادي الأرينا الرياضي بجامعة عمان الاهلية