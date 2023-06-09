نادي الأرينا الرياضي في عمان الاهلية يستضيف مسؤولا من نادي A.C. Milan الايطالي

وطنا اليوم:استضاف نادي الأرينا الرياضي بجامعة عمان الاهلية

Alessandro Gianni, Academy Startegy and New Business Lead

من نادي A.C. Milan الايطالي يوم الخميس 8-6-2023 ، حيث تم اصطحاب الضيف بجولة تعريفية في مرافق نادي الأرينا وجامعة عمان الأهلية .

وتأتي هذه الزيارة تمهيدا للقيام بأعمال مشتركة مستقبلية مع نادي A.C. Milan الايطالي، حيث تم بحث آلية التعاون حول ذلك مع عطوفة رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان.