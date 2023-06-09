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القبس الكويتية: القرار الكويتي لم يسحب الاعتماد من التخصصات الطبية الأربعة في الجامعات الاردنية والمصرية، «طب بشري، طب أسنان، دكتور صيدلة والصيدلة»

منذ ساعتين
القبس الكويتية: القرار الكويتي لم يسحب الاعتماد من التخصصات الطبية الأربعة في الجامعات الاردنية والمصرية، «طب بشري، طب أسنان، دكتور صيدلة والصيدلة»

 

 

وطنا اليوم – رصدت وطنا اليوم خبرا نشرته القبس الكويتية نقلت فيه صحيفة القبس عن مصادرها قولهم إن قرار وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي د. حمد العدواني بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية بالأردن ومصر، لا يشمل الراغبين في دراسة هذه التخصصات على نفقتهم الخاصة.

وأضافت الصحيفة الكويتية، في الخبر الذي رصدته وطنا اليوم بان  أن القرار الكويتي لم يسحب الاعتماد من التخصصات الطبية الأربعة في البلدين، «طب بشري، طب أسنان، دكتور صيدلة والصيدلة»، بل أوقف فقط الإيفاد المباشر وبعثات أبناء الدبلوماسيين وضم البعثة، ونقل مقر البعثة إلى مصر والأردن.

وبينت المصادر، أنه لا يزال بإمكان الطلبة الراغبين بالالتحاق بهذه التخصصات، على نفقتهم الخاصة للدراسة بها، مؤكدة أن القرار جاء بعد تقارير أكاديمية متخصصة قيمت جودة التعليم في هذه الجامعات للطلبة الكويتيين تحديدًا.


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