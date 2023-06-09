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قوائم رمز الاستجابة السريعة تثير جدلاً واسعًا في البرازيل

منذ ساعة واحدة
قوائم رمز الاستجابة السريعة تثير جدلاً واسعًا في البرازيل

وطنا اليوم:أثار قانون جديد تبنته ولاية ريو في البرازيل الأسبوع الماضي جدلاً واسعًا بين سكان المدينة، حيث يتطلب من المطاعم والحانات تقديم قوائم مادية للعملاء الذين لا يمتلكون هواتف ذكية أو يواجهون مشاكل تكنولوجية، أو ببساطة يرغبون في استراحة من أجهزتهم، وفقا لـ AfP .

رمز الاستجابة السريعة
ويرى البعض هذا القانون بأنه إجراء عملي ومرحب به، يعتبره آخرون تحركًا تراجعيًا في عصر يهيمن فيه الطعام الرقمي والصور البصرية والأصوات المغرية على العملاء، باولا كاردوسو، البالغة من العمر 28 عامًا، واحدة من الزبائن في مطعم أرمازيم ساو الكلاسيكي في ريو دي جانيرو، أبدت رأيها قائلة: “أفضل رمز الاستجابة السريعة، أعتقد أنه أكثر عملية بكثير”.
وتعكس هذه الجدلية بين “رمز الاستجابة السريعة QR” والقوائم المادية حقيقة مجتمع ريو والتحولات التكنولوجية التي يشهدها.
ويُذكر أنه في عالم يتسم بالتطور السريع للتقنية، يتجه العديد من الأماكن إلى تبني تقنيات حديثة لتحسين تجربة العملاء وتوفير خدمات أكثر سلاسة وسهولة.
ومن جانب آخر، يعبر البعض عن مخاوفهم من التحول الرقمي المفرط والتبعات الاجتماعية والثقافية لذلك، حيث يتم تجاهل الجوانب التقليدية والبشرية في تبادل الخدمات والتفاعلات الاجتماعية


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