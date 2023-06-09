بنزيما من ملعب الجوهرة : سعيد بانضمامي إلى النادي الأسطوري

وطنا اليوم:قدم بطل الدوري السعودي نادي الاتحاد الخميس لاعبه الجديد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، المنضم لصفوفه في “صفقة قياسية” لثلاث سنوات، في أجواء احتفالية في ملعبه في مدينة جدّة، حضرها آلاف من أنصاره.

وبات بنزيما (35 عامًا)، أفضل لاعب في العالم لعام 2022، ثاني الصفقات الكبرى التي تبرمها الأندية السعودية منذ مطلع العام الجاري، بعد ضمّ النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لسنتين ونصف.

ووصل بنزيما قائد فريق ريال مدريد الإسباني السابق إلى جدة على ساحل البحر الأحمر (غربا) مساء الأربعاء وقد وضع وشاحا باللونين الأسود والأصفر ألوان فريقه الملقب بـ”النمور” ثاني أكثر الأندية نجاحًا في البلاد، حيث فاز بلقب الدوري تسع مرات (مثل النصر) خلف الهلال (18) وبدوري أبطال آسيا مرتين.

وتزيّنت مدينة جدة بلافتات ترحب ببنزيما “النمر الجديد”، ظهر فيها مبتسماً ويرتدي قميص الاتحاد، فيما جابت سيارات ترفع أعلام الاتحاد الشوارع المؤدية لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية المعروف باسم “الجوهرة المشعة”، الذي عرضت الشاشات الإلكترونية داخله شعار “كي بي 9 نمر” باللغة الإنكليزية.

متحمس أشوفكم

الثلاثاء الماضي، وقّع المهاجم الفرنسي على عقود انتقاله للاتحاد لثلاث سنوات، بدءا من الموسم المقبل، على ما أعلن النادي الملقب أيضا بـ”العميد” كونه أحد أقدم أندية المملكة الخليجية.

ولم يكشف النادي أو مصادر وكالة فرانس برس قيمة الصفقة التي كان التلفزيون السعودي الرسمي وصفها بأنها “قياسية”.

وذكرت الصحف الإسبانية أن بنزيما تلقى عرضاً من السعودية مقابل 200 مليون يورو.

غادر بنزيما، ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد (354 هدفًا) خلف رونالدو (450)، وخامس أكثر اللاعبين تمثيلا للنادي (648 مشاركة)، النادي الملكي “ملكًا” بعد أن وقفت الجماهير في ملعب سانتياغو برنابيو وزملاؤه ومدرّبه تحية له في المباراة الأخيرة الأحد الماضي.

ونشر الاتحاد الثلاثاء شريط فيديو يظهر فيه بنزيما يقول باللغة عربية: “أنا متحمس أشوفكم في جدة”، وقيامه بتوقيع عقد انضمامه للاتحاد إلى جانب رئيس النادي أنمار الحائلي، قبل أن يتصافحا بعد التوقيع ويرفع بنزيما قميص الاتحاد.

أما بنزيما، فقال: “لقد كنت محظوظا لتحقيق أشياء مدهشة خلال مسيرتي، وحققت كل شيء في إسبانيا وأوروبا. أشعر الآن أن الوقت قد حان لكي أخوض تحدياً ومشروعاً جديدين وأنا سعيد بانضمامي إلى هذا النادي الأسطوري، إنه تحدي جديد وحياة جديدة بالنسبة لي، وأنا متحمس للبدء في التدريب”..

ويأمل الاتحاد أنّ يساعده بنزيما، الفائز بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع النادي الإسباني، خلال مشاركته في كأس العالم للأندية المقبلة المقرّرة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل في السعودية