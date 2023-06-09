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افتتاح مركز للسيطرة على العمليات التشغيلية في ميناء حاويات العقبة

منذ ساعتين
افتتاح مركز للسيطرة على العمليات التشغيلية في ميناء حاويات العقبة

وطنا اليوم:أطلقت شركة ميناء حاويات العقبة، اليوم الخميس، مركزا خاصا بها للسيطرة على عملياتها التشغيلية.
وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة نايف الفايز خلال رعايته حفل الإطلاق، أن إطلاق المركز يثبت بالدليل القاطع التزام شركة ميناء حاويات العقبة بتوفير بنية تحتية متطورة لتقديم خدمات ذات مستوى عالمي لعملائها، من خلال ما تؤديه عبر الاستثمار المستدام في التقنيات والمعدات الحديثة والمتطورة.
وأضاف، إن المركز يعد إنجازا جديدا للشركة يمكنها من الارتقاء بمكانتها وإبقائها في الطليعة، مع تعزيز مساهمتها في النمو والتطوير وتسريع العمل في بيئة الأعمال ضمن أحدث الأسس المتبعة عالميا بكل كفاءة، وبجهود القائمين على هذا الصرح.
من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي، بالأداء القوي والإنجازات المميزة لشركة ميناء حاويات العقبة خلال العام الحالي، معربا عن ثقته باستمرارية هذا الأداء على نفس الوتيرة، مدعوما بالعديد من الخطوات الابتكارية الجديدة التي تضاهي بأهميتها مركز السيطرة على العمليات التشغيلية.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة، سورين ينسين، إلى أن المركز يمثل علامة فارقة في مسيرة الشركة، ويقدم برهاناعلى التزامها بالابتكار والتميز التشغيلي.
وحضر حفل الإطلاق، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة “إي بي إم” تيرمينالز لمحطات الحاويات الدولية لمنطقة آسيا والشرق الأوسط، جوناثان جولدنر، وعدد من كبار مسؤولي الشركة


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