وطنا اليوم – قال أحمد المغربي، نقيب صيادي دمياط في مصر، أن سبب اقتراب سمكة قرش هاجمت سائحا روسيا والتهمته في الغردقة مرتبط بإلقاء أضاحي الحج النافقة خلال نقلها إلى السعودية في البحر الأحمر.

وأشار في تصريحات لقناة “القاهرة 24” أن أسماك القرش تتواجد بكثرة قرب الشواطئ والطرق المؤدية إلى السعودية.

وأضاف المغربي أن أصحاب السفن يلقون المواشي النافقة أو المصابة في عرض البحر، ما يحفز حواس أسماك القرش ويجعلها تقترب من السواحل.

وأكد نقيب الصيادين، أنه في هذه الأيام مع ارتفاع درجات الحرارة تتغير سلوكيات بعض الحيوانات المفترسة وخاصة القروش، وتقترب من السواحل أكثر في فصل الصيف.

وهاجمت سمكة قرش من نوع “النمر” سائحا روسيا على أحد الشواطئ الغردقة، وقامت بالتهامه.