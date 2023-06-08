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5 قتلى بإطلاق نار خلال شجار في يافة الناصرة المحتلة

منذ ساعة واحدة
5 قتلى بإطلاق نار خلال شجار في يافة الناصرة المحتلة

وطنا اليوم:أفاد مصدر، أن جريمة قتل بالداخل المحتل، عصر الخميس، أسفرت عن وقوع 5 قتلى فلسطينيين وإصابة السادس بجراح خطيرة في منطقة الناصرة المحتلة.
ولفت نقلا عن شهود عيان إلى أن الخلاف وقع بين عائلة مرجية وعائلة ابو جبل
وفي التفاصيل، أقر الأطباء في المستشفى الإنجليزي بمدينة الناصرة وفاة 5 أشخاص من يافة الناصرة جرى نقلهم إليه إثر إصابتهم بجروح حرجة بعد إصابتهم بعيارات نارية.
وفقا لمصادر طبية في كفر كنا فإن الطاقم الطبي التابع لمؤسسة “نجمة داود الحمراء” قدم العلاجات الأولية لطفلة (3 أعوام)، ولشاب (30 عاما)، وصفت إصابتهما بأنها خطيرة، ونقلا لاستكمال العلاج في مستشفى “بوريا”.
وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الجريمتين، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين.
ووفقا للشرطة فإن خلفية الجريمة في يافة الناصرة جنائية.
ومساء أمس الأربعاء، قتل الشاب أيمن فاضل زعبي من قرية سولم في جريمة إطلاق نار بمدينة الناصرة، فيما أصيب آخران بجروح خطيرة إثر جريمتي إطلاق نار وطعن في دير حنا ويافا.

91 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام
وبجريمة قتل 5 أشخاص في يافة الناصرة، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 891 قتيلا، بينهم 6 نساء وطفلان.
ويشهد المجتمع العربي سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة إلى القضاء.
وتحولت جرائم إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الأخيرة في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.
يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.


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