قرار بخصوص تصدير المواشي إلى السعودية قبل العيد

وطنا اليوم:قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على إرسال وفد فني من الحكومة السعودية لمتابعة الوضع الوبائي وآليات التعامل مع المواشي خلال 48 ساعة .

وأضاف الحنيفات في اجتماع مع وزير المياه والزراعة والبيئة السعودي، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أنه سيصار إلى اتخاذ القرارات المناسبة لصادرات المواشي الأردنية للسعودية قبيل عيد الأضحى.

التعاون الأردني السعودي

ويأتي الاجتماع في إطار التعاون الذي يربط الأردن والسعودي بحضور سعادة السفير السعودي لدى المملكة نايف السديري والوفد السعودي المرافق ووزير ووزير المياه والري المهندس محمد النجار ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة.

وأكد الحنفيات عمق العلاقات الأردنية السعودية والتي تنبع من توجيهات القيادة في كلا البلدين الشقيقين.

مذكرة تفاهم

وأوضح أن الاتفاق حول مذكرة تفاهم بين البلدين تساهم في نقل التجارب ما بين البلدين في مجال الحصاد المائي والتقنيات والآليات في المجال المائي والمشاريع البيئية وفق التوجهات والخطط للبلدين والتي تتشابه في كثير من التوجهات التي تخص التوسع بالرقعة الخضراء إضافة إلى الخبرات في المجال النباتي والحيواني.

وتحدث الجانبان عن جهود الشراكات وآليات التعاون لخدمة الشعبين الشقيقين في ظل في قيادتي البلدين الشقيقين.

بدروه، أكد الفضلي على عمق العلاقات السعودية الأردنية وسبل التعاون والتوافق بما يخدم البلدين الشقيقين وهذه رؤيا للقيادة يتم ترجمتنا من خلال هذه الاجتماعات