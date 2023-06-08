بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

صورة ماسك وهو طفل تغزو مواقع التواصل

منذ ساعة واحدة
صورة ماسك وهو طفل تغزو مواقع التواصل

وطنا اليوم:نشر الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك” عبر منصة “تويتر”، صورة له وهو طفل مستعينا بالذكاء الاصطناعي.
وظهر مؤسس “تويتر”، في صورة تم توليدها بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث يظهر فيها كطفل صغير يرتدي قميصًا أبيض وأزرارًا بنية اللون، وتميزه بتسريحة شعر مميزة، وانتشرت هذه الصورة على نطاق واسع في منصة “تويتر”.
وكتب ماسك في تعليقه على الصورة:”يبدو أنني كنت أعمل على بعض التجارب المضادة للشيخوخة، ولكنها خرجت عن السيطرة”، وردًا على تعليقه ، قال: “يبدو أنني تناولت جرعات زائدة”.

طرق غير مشروعة
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، ظهرت مخاوف عديدة حول احتمال استخدامها بطرق غير مشروعة، مثل تزوير الصور أو تلاعب بمعلومات الوسائط المتعددة، وليست هذه الصورة الوهمية المستخدمة في حساب جاك دورسي الأولى التي تنتشر على الإنترنت، حيث سبق وأن انتشرت صورة “مزيفة” مماثلة لبابا الفاتيكان بمعطف أبيض طويل، قبل أن يتبين أنها تم إنشاؤها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
وتلك الأمثلة تجسد المخاوف المتزايدة بشأن استخدام التقنيات الحديثة للتزوير والتلاعب، وتشير إلى ضرورة معالجة هذه القضية وتوعية الناس بأنه يمكن توليد صور ومقاطع فيديو مزيفة بسهولة، مما يتطلب الحذر والانتباه عند التعامل مع المحتوى المنشور على الإنترنت


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

15:03

الأرصاد تحذر من خطر تدني الرؤية بسبب الغبار

14:36

مجلس التعليم العالي ينسب بتعيين عدد من رؤساء الجامعات (أسماء)

14:32

بيان خليجي أميركي يؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

14:25

كشف سبب وفاة نزيل في مركز إصلاح سواقة

14:16

كاميرات مرورية ذكية بكافة مناطق عمان

14:10

الأردن يبحث مع السعودية قضايا الأمن الغذائي والمائي

14:04

لبنان تمنع الكويتية فجر السعيد من الدخول إلى أراضيها

13:06

موظف أردني يرمي طاقية مسؤول يهودي في القمامة

13:00

المستشفيات الخاصة لا بواكي لها

12:58

وزير السياحة: الأردن يمتلك بنية تحتية مميزة في القطاع الطبي

12:25

الصفدي: الأردن سيبقى شريكاً فاعلاً بالتحالف الدولي لمحاربة داعش

12:08

فيلادلفيا تواصل احتفالاتها بعيد الاستقلال وزفاف سمو ولي العهد‎‎

وفيات

وفيات الخميس 8-6-2023وفيات الأربعاء 7-6-2023البريد الأردني ينعى الوزير الأسبق شراري كساب الشخانبةوفيات الثلاثاء 6-6-2023وفيات الاثنين 5-6-2023