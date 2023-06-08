لبنان تمنع الكويتية فجر السعيد من الدخول إلى أراضيها

وطنا اليوم:منعت الإعلامية الكويتية فجر السعيد من دخول لبنان فور وصولها إلى مطار بيروت الدولي أمس وبقيت حتى الصباح محتجزة من قبل الأمن العام اللبناني حتى عودتها إلى الكويت.

وتعتبر فجر السعيد من الأصوات القليلة جداً في الكويت التي تدعو للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وتهاجم حركات المقاومة العربية والفلسطينية، كما أنّها زارت القدس قبل ذلك عبر بوابات الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت السعيد في تغريدة على “تويتر”: “أنا في مطار بيروت صارلي خمس ساعات ما أدري سبب وجودي الحين فالولي عليج منع دخول تام وأبدي … شكرا لبنان”.

وأشارت في تغريدة أخرى إلى مشاركتها في برنامج تلفزيوني لبناني سألت فيه عن “حزب الله”، وقالت: “أستاذ رودولف سألتني بالحلقة بأن حزب الله ديمقراطي ورغم هجومي عليه سمح بدخولي لبنان ! أنا محجوزة بمطار لبنان من الساعة سبع ونص حتى الآن أنتظر أي طياره تعيدني الى بلدي لأن ممنوع دخولي لبنان الجماعة طلعوا حساسين”.

وقالت lwh]v، إن الأمن اللبناني لم يُعلم السعيد بسبب منعها من دخول إلى الأراضي اللبنانية، وأبقى عليها في مطار بيروت حتى صباح الخميس، ما دفعها للعودة إلى الكويت.

وأشارت إلى أن السفارة الكويتية لدى بيروت كانت قد أُبلغت بطريقة غير رسمية بقرار منع مواطنتها من دخول لبنان، الأمر الذي استدعى توجّه القائم بالأعمال الكويتي ليلاً إلى المطار على رأس وفد من السفارة، وقد عرض اصطحاب الإعلامية السعيد إلى السفارة الكويتية ريثما يتمّ توضيح الأمر، إلاّ أنّ جهاز الأمن العام الذي بقي مديره بالإنابة العميد الياس البيسري غائباً عن السمع رفض ذلك.