بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

لبنان تمنع الكويتية فجر السعيد من الدخول إلى أراضيها

منذ ساعة واحدة
لبنان تمنع الكويتية فجر السعيد من الدخول إلى أراضيها

وطنا اليوم:منعت الإعلامية الكويتية فجر السعيد من دخول لبنان فور وصولها إلى مطار بيروت الدولي أمس وبقيت حتى الصباح محتجزة من قبل الأمن العام اللبناني حتى عودتها إلى الكويت.
وتعتبر فجر السعيد من الأصوات القليلة جداً في الكويت التي تدعو للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وتهاجم حركات المقاومة العربية والفلسطينية، كما أنّها زارت القدس قبل ذلك عبر بوابات الاحتلال الإسرائيلي.
وكتبت السعيد في تغريدة على “تويتر”: “أنا في مطار بيروت صارلي خمس ساعات ما أدري سبب وجودي الحين فالولي عليج منع دخول تام وأبدي … شكرا لبنان”.
وأشارت في تغريدة أخرى إلى مشاركتها في برنامج تلفزيوني لبناني سألت فيه عن “حزب الله”، وقالت: “أستاذ رودولف سألتني بالحلقة بأن حزب الله ديمقراطي ورغم هجومي عليه سمح بدخولي لبنان ! أنا محجوزة بمطار لبنان من الساعة سبع ونص حتى الآن أنتظر أي طياره تعيدني الى بلدي لأن ممنوع دخولي لبنان الجماعة طلعوا حساسين”.
وقالت lwh]v، إن الأمن اللبناني لم يُعلم السعيد بسبب منعها من دخول إلى الأراضي اللبنانية، وأبقى عليها في مطار بيروت حتى صباح الخميس، ما دفعها للعودة إلى الكويت.
وأشارت إلى أن السفارة الكويتية لدى بيروت كانت قد أُبلغت بطريقة غير رسمية بقرار منع مواطنتها من دخول لبنان، الأمر الذي استدعى توجّه القائم بالأعمال الكويتي ليلاً إلى المطار على رأس وفد من السفارة، وقد عرض اصطحاب الإعلامية السعيد إلى السفارة الكويتية ريثما يتمّ توضيح الأمر، إلاّ أنّ جهاز الأمن العام الذي بقي مديره بالإنابة العميد الياس البيسري غائباً عن السمع رفض ذلك.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

15:03

الأرصاد تحذر من خطر تدني الرؤية بسبب الغبار

14:36

مجلس التعليم العالي ينسب بتعيين عدد من رؤساء الجامعات (أسماء)

14:32

بيان خليجي أميركي يؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

14:25

كشف سبب وفاة نزيل في مركز إصلاح سواقة

14:16

كاميرات مرورية ذكية بكافة مناطق عمان

14:10

الأردن يبحث مع السعودية قضايا الأمن الغذائي والمائي

14:08

صورة ماسك وهو طفل تغزو مواقع التواصل

13:06

موظف أردني يرمي طاقية مسؤول يهودي في القمامة

13:00

المستشفيات الخاصة لا بواكي لها

12:58

وزير السياحة: الأردن يمتلك بنية تحتية مميزة في القطاع الطبي

12:25

الصفدي: الأردن سيبقى شريكاً فاعلاً بالتحالف الدولي لمحاربة داعش

12:08

فيلادلفيا تواصل احتفالاتها بعيد الاستقلال وزفاف سمو ولي العهد‎‎

وفيات

وفيات الخميس 8-6-2023وفيات الأربعاء 7-6-2023البريد الأردني ينعى الوزير الأسبق شراري كساب الشخانبةوفيات الثلاثاء 6-6-2023وفيات الاثنين 5-6-2023