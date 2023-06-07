جمعية نشامى محبة الخير الخيرية في مادبا تحتفل بعيد الاستقلال

وطنا اليوم – مندوباً عن مدير شرطة مادبا العقيد منتصر عببدات رعى نائبه العقيد رائد المجالي الأحتفال الذي نظمته جمعية نشامى محبة الخير الخيرية بالتعاون مع الشرطة المجتمعية في مادبا وجمعية شموع الأمل بمناسبة عيد الاستقلال وتكريم حفظة القرأن الكريم من ابناء المجتمع المحلي.

وحضر الحفل العين محمد الخريبات الأزايده ومدير التنمية الاجتماعية سليمان النجادا ومدير معهد الفسيفساء الدكتور أحمد العمايرة ورئيس الشرطة المجتمعية النقيب هايل الدروبي ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة مادبا محمود نزال الحيصه وعدد من الحضور.

واستذكرت رئيسة الجمعية رانيا الشخاترة في كلمتها بالحفل معاني الاستقلال ومسيرة بناء الدولة الأردنية، مؤكدة دور الجمعية في نشر الثقافة.

بدوره أكد مفتي مادبا فضيلة الشيخ يوسف العجوري ضرورة حفظ القرآن كونه كلام الله عز وجل وأن من تعلم أحكام التجويد تعلم الخير كله وأن تلاوة القرآن نجاة.

وتخلل الحفل فقرات فنية قدمتها طالبات مدرسة ابن تيمية في مادبا.

بهذه المناسبة الغالية.

وكان عريف الحفل الدكتور عبدالفتاح الحايك أكد أهمية الألتفاف حول القيادة الهاشمية المظفرة وترسيخ كل الجهود لخدمة وطننا الحبيب.