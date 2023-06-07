بيان هام من اتحاد المزارعين بشأن البطيخ الأردني

وطنا اليوم:توعد اتحاد المزارعين الأردنيين ممثلا بمديره المهندس محمود العوران المسئيين للبطيخ بالملاحقة القانونية، باعتباره منتجا أردنيا آمنا بشهادة المختبرات المحلية والدولية.

وأكد العوران الأربعاء، مأمونية صنف البطيخ وخضوعه للرقابة من عدة جهات على رأسها وزارة الزراعة، بدءا من العملية الإنتاجية، ووصولا إلى التسويق، حال جميع الأغذية.

واستنكر إساءة بعض الأشخاص للغذاء الأردني، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا عدم قبول هكذا تصرفات من شأئنها تشويه سمعة المنتج.

ولفت إلى عدم تسجيل أي حالة تسمم بسبب البطيخ خلال الأيام الماضية، ما يؤكد سلامة البطيخ الأردني تماما.

وفيما يتعلق بالأسعار أكد العوران انخفاضها مقارنة بمثل هذه الأوقات العام الماضي، مع الإشارة إلى ارتفاع أسعارها على مدار 3 أيام فقط بسبب ما تعرضت له المزارع في منطقتي الديسة والقويرة جراء السيول في المنخفض الأخير