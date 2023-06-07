بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

بيان هام من اتحاد المزارعين بشأن البطيخ الأردني

منذ ساعتين
بيان هام من اتحاد المزارعين بشأن البطيخ الأردني

وطنا اليوم:توعد اتحاد المزارعين الأردنيين ممثلا بمديره المهندس محمود العوران المسئيين للبطيخ بالملاحقة القانونية، باعتباره منتجا أردنيا آمنا بشهادة المختبرات المحلية والدولية.
وأكد العوران الأربعاء، مأمونية صنف البطيخ وخضوعه للرقابة من عدة جهات على رأسها وزارة الزراعة، بدءا من العملية الإنتاجية، ووصولا إلى التسويق، حال جميع الأغذية.
واستنكر إساءة بعض الأشخاص للغذاء الأردني، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا عدم قبول هكذا تصرفات من شأئنها تشويه سمعة المنتج.
ولفت إلى عدم تسجيل أي حالة تسمم بسبب البطيخ خلال الأيام الماضية، ما يؤكد سلامة البطيخ الأردني تماما.
وفيما يتعلق بالأسعار أكد العوران انخفاضها مقارنة بمثل هذه الأوقات العام الماضي، مع الإشارة إلى ارتفاع أسعارها على مدار 3 أيام فقط بسبب ما تعرضت له المزارع في منطقتي الديسة والقويرة جراء السيول في المنخفض الأخير


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

16:42

أمطار وغبار ورياح هابطة قادمة الى المملكة

16:33

أبرز قرارات مجلس الوزراء الأربعاء – تفاصيل

16:28

البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن

16:12

تعطّل أنظمة التكييف تُجبر مستشفى الأمير فيصل على تأجيل عملياته الجراحية

16:01

وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل يفتتح فعاليات اليوم الوظيفي 2023 في عمان الاهلية

15:52

نقابة التخليص تطالب بعدم الالتفاف على قرار مجلس الوزراء بما يخص رديات بدلات اجور التخزين

15:45

شركة زين تُتيح عقود الاشتراك بخدمات الهواتف المُتنقلّة بلغة الإشارة

15:41

أكاديمية البرمجة من أورنج تواصل تطوير برامجها بما يعزز مهارات الشباب لسوق العمل

15:39

طلبة فيلادلفيا يشيدون بالمسابقات الثقافية التي تثري فكرهم وتصقل شخصياتهم‎‎

15:28

منح أوروبية بقيمة 25 مليون يورو لدعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن

15:15

د. قاسم العمرو يهنئ الرائد ينال الجرادات بمناسبة الترفيع

15:09

أول رحلة عارضة من سلوفاكيا تحط في العقبة

وفيات

وفيات الأربعاء 7-6-2023البريد الأردني ينعى الوزير الأسبق شراري كساب الشخانبةوفيات الثلاثاء 6-6-2023وفيات الاثنين 5-6-2023وفيات الأحد 4-6-2023