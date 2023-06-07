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مناشدة للعثور على ثلاثيني فُقد في عجلون

منذ 3 ثواني
مناشدة للعثور على ثلاثيني فُقد في عجلون

وطنا اليوم:ناشد ذوو الشاب هادي القواقنة بمساعدتهم في العثورعلى ابنهم الذي خرج منذ ،السبت الماضي ، ولم يعد لليوم.
وقال السيد محمود شقيق الشاب المفقود إن هادي خرج عصر يوم السبت وكان يقود سيارة نوع “افانتي نيو لون أبيض”، ولغاية اليوم لم يعد إلى المنزل .
وبين القوافلة أن أخاه يسكن في منطقة الهاشمية في عجلون ،يبلغ 32 عام ، وهو متزوج ولديه طفل رضيع.
وناشد القواقنة أهل الخير بتبليغه في حال لاحظ أي أحد الشاب المفقود أو السيارة ،وذلك على الأرقام 0777045049 ، 0777714172 ، 0777950951


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