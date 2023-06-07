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مجموعة الخليج للتأمين-الاردن تغطي مركبات عملاءها/التأمين الشامل جراء التساقط الغزير للبرد

منذ ثانيتين
مجموعة الخليج للتأمين-الاردن تغطي مركبات عملاءها/التأمين الشامل جراء التساقط الغزير للبرد

وطنا اليوم:في خطوة استثنائية، قررت مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تغطية الأضرار التي تعرضت لها مركبات عملاءها / التأمين الشامل جراء التساقط الغزير لحبات البَرد في مناطق مختلفة من المملكة يوم الاثنين الموافق ٢٩/٥، علماً أن مثل هذه الأضرار مستثناة من التغطية التأمينية لتأمين المركبات ما لم يتم إضافة تغطية الأخطار الطبيعية كحماية تأمينية إضافية.
وتشمل هذه التغطية الاستثنائية كافة العملاء المؤمنين على مركباتهم تأميناً شاملاً لدى مجموعة الخليج للتأمين – الأردن سواءً المشتركين أم غير المشتركين بمنفعة الأخطار الطبيعية.
تحث مجموعة الخليج للتأمين – الأردن عملاءها الكرام على الاستفادة من هذه المنفعة، واضافتها الى تأمين مركباتهم للتمتع بأعلى مستويات الحماية التأمينية كنتيجة لأية أخطار طبيعية قد تحدث في المستقبل، وذلك من خلال الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 06-5609888 أو أي من نقاط البيع أو الفروع التابعة للشركة.


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