ترتيب العواصم العربية من حيث تكلفة المعيشة .. عمّان السابعة

وطنا اليوم:حلت العاصمة الأردنية عمان في المرتبة السابعة عربيا والـ 110 عالميا بتكلفة المعيشة، وفقا لمؤشر «ميرسر» لتكلفة معيشة الوافدين لعام 2023.

ويشمل المؤشر أكثر من 400 مدينة، وتضمن ترتيب هذا العام 227 مدينة من القارات الخمس.

ويعتبر المؤشر أحد أكثر الدراسات من نوعها شمولاً في العالم، ومصمماً لمساعدة الشركات متعددة الجنسيات والحكومات في تحديد استراتيجيات مكافآت الموظفين الأجانب لديها، ويقيس التكلفة المقارنة لأكثر من 200 عنصر في كل موقع، بما في ذلك السكن والنقل والطعام والملابس والسلع المنزلية والترفيه.

وقالت مؤسسة «ميرسر» إن ارتفاع مستوى التضخم وتقلب الأسواق أثراً على تكلفة المعيشة في أنحاء العالم ما رمى بثقله على القوة الشرائية ومعايير المعيشة.

وعربيا حلت دبي في المركز 18 عالمياً والأولى عربياً، وتبوأت جيبوتي المرتبة 27 عالمياً والثانية عربياً، فيما حصلت أبوظبي على المرتبة 43 عالمياً والثالثة عربياً، ثم الرياض بالمرتبة 85 عالمياً والرابعة عربياً، ثم المنامة 98 عالمياً والخامسة عربياً، تلتها جدة 101 عالمياً والسادسة عربياً، ثم عمان المرتبة 110 عالمياً والسابعة عربياً، ثم الدوحة 126 عالمياً والثامنة عربياً، تلتها مسقط بالمرتبة 130 عالمياً والتاسعة عربياً، لتأتي الكويت بالمرتبة 131 والعاشرة عربياً والأرخص خليجياً في تكلفة المعيشة.

وحلت الدار البيضاء بالمركز 158 عالمياً والـ11 عربياً، ونواكشوط 163 عالمياً و12 عربياً، ثم الرباط 174 عالمياً و13 عربياً، ثم الجزائر 206 و14 عربياً، ثم القاهرة 217 عالمياً و15 عربياً، ثم تونس 219 عالمياً و16 عربياً