الحاج توفيق يحذر التجار من تقنيات الذكاء الاصطناعي

وطنا اليوم:حذر رئيس غرفة تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق أعضاء الغرفتين من الاتصالات عبر تقنية الفيديو أو الانترنت لإجراء عمليات تجارية أو مالية مع مختلف الدول، خصوصا جمهورية الصين الشعبية.

وقال الحاج توفيق الأربعاء إنه يتم التنسيق مع الأمن السيبراني في هذا الخصوص في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة ، وظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي التي قد توقع أشخاص كضحايا الاحتيال.

الحوالات المالية

وأضاف أن السلطات الأمنية تحذر باستمرار من التعامل مع التقنيات خاصة فيما يتعلق بالحوالات المالية والبيانات السرية التي تتبناها شبكات دولية وقراصنة من مختلف أنحاء العالم.

ودعا الحاج توفيق، الأردنيين بشكل عام وأعضاء غرفتي تجارتي عمان والأردن إلى عدم التعامل مع الروابط الوهمية، والاتصالات مجهولة المصدر، تحسبا من الوقوع في مصائد الاحتيال.

منشورات تحذيرية

ودعا، كذلك إلى متابعة المنشورات التحذيرية، من قبل الأجهزة الأمنية وتابع ” التطورات الحاصلة في العالم مخيفة جدا، وأصبح هناك عصابات منظمة تستغل تلك التقنيات”.

وبحسب الحاج توفيق، فإنه أصدر كتاب مؤخرا لأعضاء “تجارة عمان” – مرفق آخر الخبر – حذرت عبره من إجراء اتصالات بتقنية الفيديو أو الانترنت لإجراء عمليات تجارية أو مالية من جمهورية الصين الشعبية.

وأشار الحاج توفيق إلى أن ذلك يأتي عقب إصدار تحذيرات من قبل الجهات المعنية الصينية تحذيرات من حالات الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي للإيقاع بعدد من الضحايا لتحويل مبالغ مالية إلى غير وجهتها الصحيحة نتيجة عمليات مزيفة واتصالات غير حقيقية عبر تقليد أصوات ومظاهر الآخرين في مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية.

تحذيرات من الذكاء الاصطناعي

وفي ذات السياق، حذر المحاضر في مجال الذكاء الاصطناعي في المعهد الهندي للتكنولوجيا أحمد الرجوب في وقت سابق من التطور المتسارع على ثروة التكنولوجية غير المسبوقة.

وأضاف الرجوب أن التطور الذي يطرأ على تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، أدى إلى إضافة غير مسبوقة سواء في الخدمات أو الاستحداث.

وأشار إلى قدرة الذكاء الاصطناعي في خلق فيديوهات لأشخاص سواء لهم وجود وغير موجودين بطريقة يصعب أن يتم الكشف عما إذا كانت منتجة عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي، أو على أرض الواقع.

تشتيت الرأي العام

وأكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح يحمل بعض النواحي السلبية في بعض الاستخدامات التي قد تشتت الرأي العام.

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستخدم في مجالات إيجابية لكن التطور الذي يحدث مجال تكنولوجيا المعلومات غير مسبوق.

وحذر من الالتفات الى مواقع التي تهدف إلى تضليل الرأي العام، مطالبا بإيجاد قوانين حاكمة لاستخدام الخوارزميات والذكاء الاصطناعي