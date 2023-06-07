بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

الدفاع المدني للمتنزهين: ابتعدوا عن الطهي قرب الأعشاب

منذ 6 ثواني
الدفاع المدني للمتنزهين: ابتعدوا عن الطهي قرب الأعشاب

وطنا اليوم:قال مندوب الدفاع المدني الملازم عبد الله السعودي، إن نشامى الدفاع المدني قدموا الإسعافات الأولية لـ(1304) حالة اسعافية لأشخاص بمواقعهم وتأمين وصولهم للمستشفيات والاستجابة الفورية لـ (112) حادث إنقاذ والسيطرة على (187) حريقاً منها (124) لأعشاب جافة وأشجار حرجية مثمرة محاصيل زراعية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشار السعودي خلال استعراضه تقرير الدفاع المدني على إذاعة الأمن العام الأربعاء، الى أن سرعة استجابة وحرفية من قبل فرق الإطفاء المتخصصة في الدفاع المدني أثناء إخماد حريق وقع داخل مطعم في منطقة عبدون إذ تم السيطرة عليه ومنع انتشاره لباقي المحال المجاورة
وأهاب بالمواطنين والمتنزهين عدم رمي اعقاب السجائر على جوانب الطرقات والاستمرار باجتثاث الاعشاب مع ضرورة التخلص منها بطريقة صحيحة وعدم اشعال النيران بقصد الطهي بالقرب من الاعشاب


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

09:35

عويس: خطط البحث العلمي تراوح مكانها في الأردن

09:27

إلغاء شرط تأشيرة سفر مواطني الخليج والأردن إلى بريطانيا

09:20

بنك الاتحاد يحصل على جائزة البنك الأكثر نشاطاً في مجال تمويل التجارة الخارجية لعام 2022

09:12

السير تكشف سبب حادث المفرق المروع

06:31

سؤال يثير موجة غضب داخل اسرائيل..ماذا كان يفعل المجند والمجندة الاسرائيليين في كوخ متر في متر حين قتلهما الجندي المصري ؟

06:16

هذا ما قاله شقيق الجندي المصري منفذ عملية الحدود

06:13

ماهي حقيقة صورة صدام حسين

06:10

رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون يزور مشروع الشركة الأردنية لإحياء التراث في وادي رم

06:09

شبكات التهريب في الجنوب السوري

06:02

من الساحل الى الحدود الاردنية هل يمنع قانون “الكبتاجون” التهريب منتصف الشهر الحالي ؟

04:40

الفوسفات والتنمية المجتمعية

00:45

المهندسين تطلق المعرض الصناعي التجاري الهندسي “جايمكس 2023

وفيات

البريد الأردني ينعى الوزير الأسبق شراري كساب الشخانبةوفيات الثلاثاء 6-6-2023وفيات الاثنين 5-6-2023وفيات الأحد 4-6-2023أسرة جامعة عمان الأهلية تنعى فقيدها المرحوم أ.د. أيمن أبو رمان