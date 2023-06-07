الدفاع المدني للمتنزهين: ابتعدوا عن الطهي قرب الأعشاب

وطنا اليوم:قال مندوب الدفاع المدني الملازم عبد الله السعودي، إن نشامى الدفاع المدني قدموا الإسعافات الأولية لـ(1304) حالة اسعافية لأشخاص بمواقعهم وتأمين وصولهم للمستشفيات والاستجابة الفورية لـ (112) حادث إنقاذ والسيطرة على (187) حريقاً منها (124) لأعشاب جافة وأشجار حرجية مثمرة محاصيل زراعية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار السعودي خلال استعراضه تقرير الدفاع المدني على إذاعة الأمن العام الأربعاء، الى أن سرعة استجابة وحرفية من قبل فرق الإطفاء المتخصصة في الدفاع المدني أثناء إخماد حريق وقع داخل مطعم في منطقة عبدون إذ تم السيطرة عليه ومنع انتشاره لباقي المحال المجاورة

وأهاب بالمواطنين والمتنزهين عدم رمي اعقاب السجائر على جوانب الطرقات والاستمرار باجتثاث الاعشاب مع ضرورة التخلص منها بطريقة صحيحة وعدم اشعال النيران بقصد الطهي بالقرب من الاعشاب