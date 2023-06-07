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عويس: خطط البحث العلمي تراوح مكانها في الأردن

منذ ثانيتين
عويس: خطط البحث العلمي تراوح مكانها في الأردن

وطنا اليوم:أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق الدكتور وجيه عويس أن تصنيف الجامعات عالميا يهدف إلى معرفة نجاحها على المستوى المحلي والعالمي.
وقال عويس الأربعاء، إن التصنيف تسويق للجامعات ليست من الناحية المادية، بل من ناحية علمية بحتة، لاستقطاب الطلبة المميزين فضلا عن استقطاب كوادر أكاديمية ذات كفاءة عالية، مشددا على أهمية أن تكون الجامعة رافدا أساسيا لنهضة اقتصاد أي بلد.

البحث العلمي
وبخصوص مدى تقدم الأردن في مجال البحث العلمي، أضاف “أنا شخصيا غير مقتنع أن الأردن تقدم خلال العشر سنوات الماضية في هذا الخصوص”.
وبحسب عويس، فإن البحث العلمي يجدر أن ينتقل إلى مرحلة التصنيع، لرفد الاقتصاد الأردني بقدرات، مشيرا إلى أنه تم تقديم خطط قبل 8 سنوات، إلا أنها لم تطبق


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