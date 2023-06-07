السير تكشف سبب حادث المفرق المروع

وطنا اليوم:كشفت إدارة السير أن سبب حادث المفرق المروع الذي وقع في منطقة البادية الشمالية في المفرق ، نتيجة لاتخاذ مسرب خاطئ لمركبة الشحن (الديانا).

وعللت كذلك،عبر إذاعة الأمن العام الأربعاء أن سبب في الحادث تحميل ركاب أعلى من الحد المقرر بغرفة المركبة واستخدامها لغير الأغراض المخصصة (تحميل ركاب بالصندوق الخلفي) لمركبة (البنغو) تسبب بزيادة عدد الوفيات.

وفيات وإصابات

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ، الثلاثاء، إن الفرق المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني المفرق وشرطة بادية المفرق تعاملت مساء الثلاثاء مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين بمنطقة البادية الشمالية.

ونتج عن الحادث وفاة (9) أشخاص وإصابة (12) آخرين بكسور وجروح ورضوض مختلفة في الجسم، بدورها عملت فرق الإسعاف المتخصصة على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى البادية الشمالية والمفرق الحكومي ومستشفى الملك طلال العسكري