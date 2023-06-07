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سؤال يثير موجة غضب داخل اسرائيل..ماذا كان يفعل المجند والمجندة الاسرائيليين في كوخ متر في متر حين قتلهما الجندي المصري ؟

منذ ساعة واحدة
سؤال يثير موجة غضب داخل اسرائيل..ماذا كان يفعل المجند والمجندة الاسرائيليين في كوخ متر في متر حين قتلهما الجندي المصري ؟

وطما اليوم – اثارت عملية مقتل جنود اسرائيليين على الحدود المصرية جدلا واسعا في اوساط الاعلام الاسرائيلي حيث اثارت مذيعة القناة 14 الاسرائيلية سؤال فتح نقاشا في داجل اسرائيل تبن ان الجندي والجندية الذين قتلا كانا في كوخ مراقبة واحد بمساحة متر في متر وهو ما اثار تساؤلات عديدة .
ماذا كان المجنّد والمجنّدة يفعلان حين باغتهما البطل؟!
خلال حوار بين مقدّم برنامج “الرابعة مساء” في القناة 14 في التلفزيون الإسرائيلي، وبين المراسل العسكري للقناة؛ تمّت اثارة سؤال صدم الجمهور.

مراسل القناة قال إن هناك سؤالا يجب أن “نضعه على الطاولة.. جندي ذكر ومجنّدة أنثى؛ وحدهما لمدة 12 ساعة، وفي الليل”.

فتدخل المقدّم: “وداخل كوخ مساحته متر في متر أو شيء يشبه ذلك (..) هناك افتقار للذوق هنا عندما تختار أن تضع كتيبة مختلطة هناك”.

المراسل أيّد قائلا: “ليس هناك افتقار للذوق هنا، بل قلّة احترافية. هناك استخفاف بالمعايير العسكرية، هناك أجندات لجناح اليسار المجنون ونحن ببساطة نخشى أن نقول ذلك”.


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