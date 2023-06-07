وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس العراقي الأسبق صدام ادعى ناشروها أنه يظهر فيها ضاحكا لحظة صدور حكم الإعدام بحقه عام 2006.

وأفادت الوكالة بأن الصورة المتداولة وزعتها “أ ف ب” في 30 مايو 2006 ووثقت الرئيس العراقي الأسبق خلال جلسة استماع وهو يضحك خلال إدلاء أحد الشهود بشهادته في المحكمة.

 