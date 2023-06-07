وطنا اليوم – ذكرت “فرانس برس” أن صورة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وهو يضحك لحظة صدور حكم الإعدام بحقّه عام 2006، لم تلتقط عند النطق بالحكم.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس العراقي الأسبق صدام ادعى ناشروها أنه يظهر فيها ضاحكا لحظة صدور حكم الإعدام بحقه عام 2006. وأفادت الوكالة بأن الصورة المتداولة وزعتها “أ ف ب” في 30 مايو 2006 ووثقت الرئيس العراقي الأسبق خلال جلسة استماع وهو يضحك خلال إدلاء أحد الشهود بشهادته في المحكمة.