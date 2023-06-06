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الأمن : فيديو الاعتداء على أحد الأشخاص بالشميساني خلافات عائلية

منذ ساعة واحدة
الأمن : فيديو الاعتداء على أحد الأشخاص بالشميساني خلافات عائلية

وطنا اليوم:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه ورد بلاغ مساء أمس بتعرض شخص للإعتداء من قبل أشقاء طليقته وعددهم (3) أشخاص في منطقة الشميساني بالعاصمة عمان، حيث تم إسعافه للمستشفى وكانت حالته العامة حسنة، وقد تم تداول فيديو مصور حول الحادثة.
وبين أن المعتدى عليه قد تقدم بشكوى ضد الأشخاص الذين اعتدوا عليه داخل مركبته إثر خلافات عائلية، وادعائهم بقيامه بالإعتداء على شقيقتهم (طليقته) والتي تقدمت بدورها بشكوى بحقه بعد دخولها المستشفى ، واحتصالها على تقارير طبية تفيد بتعرضها للضرب.
وأوضح أنه تم ضبط أقواله وتم توديع القضية للجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق جميع الاطراف


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