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الفا رجل أمن لمباراة الفيصلي والوحدات

منذ ساعتين
الفا رجل أمن لمباراة الفيصلي والوحدات

وطنا اليوم:قال محافظ الزرقاء حسن الجبور، إن القوة الأمنية المشاركة في الحفاظ على جماهير مباراة الفيصلي والوحدات في ملعب الأمير محمد، تبلغ 2000 رجل أمن.
وأكد الجبور أن لن يتم السماح بشغب في الملعب أو مس الوحدة الوطنية في المدرجات، منوهًا إلى أنه سيتم اتخاذ اقصى العقوبات بحق مثيري الشغب.
وأشار إلى أنه سيتم الضرب بيد من الحديد لكل من تسول نفسه العبث أو التكسير أو الشغب في الملعب.
ولفت إلى أن الخطة الأمنية للحفاظ على سلامة الجماهير في الملعب تمثلت بفصل أبواب مغادرة ودخول جماهير الفريقين إلى الملعب.
ويحتضن ملعب الأمير محمد في الزرقاء عند الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء، قمة الجولة الرابعة في بطولة درع الاتحاد لكرة القدم بين الفيصلي والوحدات، في ثاني لقاء يجمع الفريقين هذا الموسم بعد أول لم يستكمل في بطولة ودية في الضفة الغربية وانتهى على وقع انسحاب الفيصلي.
ويشار إلى أن المباراة تقام بعد الأجواء المتوترة بين الفريقين أثر الأحداث التي رافقت مباراة الغريمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة


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