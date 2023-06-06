مشروع الاتحاد الأوروبي Med2IaH في جامعة فيلادلفيا يقيم عدة ورشات ثقافية ولغوية‎‎

وطنا اليوم:احتفالاً باليوم العالمي للتنوع الثقافي، أقام مشروع الاتحاد الأوروبي Med2IaH ورشات متنوعة تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي لدى الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة. هذا وتضمنت هذه الورشات بعض الجوانب اللغوية والثقافية التي تسعى إلى تثقيف المشاركين بأهمية تعلم اللغات المختلفة، ومنها اللغة التركية والفرنسية والصينية.

كما وركزت الورشات على الجوانب الثقافية المختلفة، حيث نظم الفريق ورشة لتعلم رياضة التايجي وفيها مارس المشاركون الرياضة بأنفسهم وأبدوا سعادتهم بمثل هذه الفعاليات التي تنشط أجسامهم وتساعدهم على الاسترخاء. كما وتم تنظيم فعاليات ثقافية متنوعة مثل ورشة الخط وتجربة الشاي والموسيقى (الأوبرا) في الثقافة الشرقية.

وبما أن اللغة الإنجليزية لغة عالمية، تم تنظيم ورشات تعليمية هادفة كورشة اللغة الإنجليزية في مجال العمل لمشاركين من المجتمع المحلي، حيث تم تقديم هذه الورشة لبعض المدارس المجاورة بهدف تدريبهم على استخدام اللغة الإنجليزية بحرفية في مجال العمل.

بالإضافة إلى الورشات الثقافية، نظم الفريق ورشات تقنية مثل تصميم الفيديو الرقمي وصناعة المحتوى التي شارك فيها عدد من الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية. ومن الجدير بالذكر أنه تم تنظيم هذه الفعاليات في القاعات والمختبرات الممولة من مشروع الاتحاد الأوروبي Med2IaH للجامعة.