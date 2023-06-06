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سرقة 26000 ألف رصاصة من قاعدة للجيش الإسرائيلي

منذ ثانيتين
سرقة 26000 ألف رصاصة من قاعدة للجيش الإسرائيلي

وطنا اليوم:أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، وقوع سطو على قاعدة للجيش جنوبي إسرائيل وسرقة ذخيرة من مخبأ عسكري.
وفقا للمعلومات الواردة فإنه تمت سرقة 26000 رصاصة ومسدسات من مستودع تابع للجيش الإسرائيلي.
وفتحت الشرطة إسرائيل تحقيقا حول الحادث بالتعاون مع الشرطة العسكرية.
يذكر أنه في العام الفائت أشار تقرير إلى وقوع سرقة في قاعدة عسكرية حيث تم نهب 30 ألف قطعة ذخيرة، بالقرب من مدينة بئر السبع.
وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي حينئذ، إن السرقة كانت منظمة كعملية عسكرية، معربا عن قلقه من “نجاح اللصوص من دخول القاعد وتحديد موقع مخبأ الذخيرة وخلع النوافذ دون أن ينتبه أحد”.
وواجه الجيش الإسرائيلي منذ سنوات عمليات سطو على قواعده العسكرية “ارتكبها جنود وعصابات إجرامية”، ويخشى أن تستخدم الذخيرة المسروقة في عمليات عدائية في المستقبل


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