جامعة البترا تلتقي مع قناة المملكة في مباراة كروية احتفالاً بعيد الاستقلال وزفاف سمو الأمير ولي العهد

وطنا اليوم:استضافت جامعة البترا مباراة كرة القدم مع قناة المملكة احتفالاً بعيد الاستقلال وزفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد حفظه الله ورعاه، وأقيمت المباراة تحت رعاية الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيس الجامعة، وبحضور عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.

وشارك في المباراة عدد من نجوم المنتخب الوطني: الكابتن فيصل إبراهيم، والكابتن حاتم عقل، والكابتن معتز ياسين.

وانتهت المباراة بفوز فريق جامعة البترا بنتيجة ٥-٢، وفي نهاية اللقاء تسلم الأستاذ الدكتور إياد الملاح كأس فريق جامعة البترا، والكابتن مهند محادين كأس فريق المملكة.

وشهدت المباراة تكريماً لعدد من نجوم المنتخب الوطني، ولنجم فريق الجامعة نائل الدحلة.

وتأتي هذه المباراة استمرارًا لاحتفالات الجامعة بالمناسبات الوطنية.