طلبة قسم التصميم الجرافيكي في جامعة البترا يزورون إدارة حماية الأسرة والأحداث

وطنا اليوم:زار وفد طلبة قسم التصميم الجرافيكي في كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا إدارة حماية الأسرة والأحداث، وكان في استقبال الوفد مدير الإدارة، العميد سائد القطاونة.

تم خلال اللقاء استعراض أعمال الطلبة التي تناولت مواضيع تتعلق بحماية الأسرة ومكافحة العنف وعمالة الأطفال، وغيرها من القضايا المجتمعية المهمة. واستمع القطاونة إلى شرح الطلبة لأفكارهم وإبداعاتهم ومناقشتها. وأعرب بدورة عن شكره وتقديره لهذه الزيارة والمبادرة الطيبة التي تعكس وعي الشباب ورفضهم لجميع أشكال العنف.

وقدم الطلبة مجموعة من أعمالهم إلى إدارة حماية الأسرة والأحداث التي تم تنفيذها بواسطة طلبة مادة الطباعة بإشراف المدرسة سناء الأسعد ومساعدي المادة الأستاذ محمد خلف والأستاذة ساجدة زينل.

كما قدمت الإدارة شرحاً عن آلية عمل الإدارة والخدمات المقدمة، وتم تسليط الضوء على طبيعة عمل الإدارة والدور الذي تقدمه في تعزيز نظام الحماية من العنف، وكذلك آليات تقديم الخدمات للمحتاجين، باستخدام أحدث التقنيات والأساليب المتطورة والكوادر المدربة والمؤهلة على أعلى مستوى، وتم تأكيد أهمية الحفاظ على أعلى معايير الخصوصية والسرية والإنسانية والحيادية التي تمثل القيم الجوهرية للإدارة وأساس عملها. وفي نهاية اللقاء أهدت الإدارة للطلبة ميداليات تذكارية ودرعًا للقسم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين قسم التصميم الجرافيكي والجمعية الثقافية لرعاية اللاحقة، والذي يولي اهتماماً كبيراً بالقضايا المجتمعية وتقديم ما يمكن تقديمه من أجل خدمة المجتمع الأردني.