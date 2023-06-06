كلية الحقوق في جامعة البترا تعقد لقاء للتوعية بمخاطر المخدرات وسبل مكافحتها

وطنا اليوم:نظمت كلية الحقوق في جامعة البترا بالتعاون مع الشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام محاضرة توعوية عن المخدرات أدارها الأستاذ الدكتور صايل المومني من كلية الحقوق وقدمها الملازم أول عمار الرواجيح من مرتبات الأمن العام، وذلك ضمن فعالية الاسبوع القانوني التوعوي بهدف رفع وعي الطلبة بالقضايا القانونية المعاصرة.

وتحدث الرواجيح عن الآثار السلبية المترتبة على تعاطي المخدرات وخطرها على السلم والأمن المجتمعي.

أكد الرواجيح أهمية وعي الطلبة بخطر المخدرات والعمل الجاد على محاربتها تجنباً للآثار التي تنجم عن تعاطيها، المتمثلة بالأذى الصحي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي على الطلبة بشكل خاص والمجتمع بأسره بشكل عام.

ورحب عميد كلية الحقوق في جامعة البترا الدكتور علي الدباس بالمحاضر شاكرًا مديرية الأمن العام على تعاونها مع الجامعة في محاربة آفة المخدرات ونشر الوعي بمخاطرها، مؤكدًا ضرورة اغتنام الطلبة لهذه الفرصة ومعرفة آثار المخدرات الخطيرة التي تنتج عن تعاطيها وتفعيل دورهم في محاربتها والحد من انتشارها في الجامعات والمجتمع بشكل عام.

وصمم طلبة كلية الحقوق جدارية في إشارة لمناهضتهم للمخدرات سجلوا فيها عبارات تدعو لمحاربتها ومكافحتها على مستوى الجامعة ومستوى الوطن بأكمله.

يذكر أن هذه الفعالية تأتي ضمن مجموعة من الفعاليات الأخرى التي تنظمها كلية الحقوق خلال الأسبوع القانوني التوعوي الذي جاء تلبية لمتطلبات مادة خدمة المجتمع التي تشرف عليها الدكتورة رهان أبو الزيت من كلية الحقوق في جامعة البترا.