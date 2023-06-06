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وزير الاقتصاد الرقمي: الأردن بصدد إطلاق خدمات 5G تجاريا للشركات

منذ 3 ثواني
وزير الاقتصاد الرقمي: الأردن بصدد إطلاق خدمات 5G تجاريا للشركات

وطنا اليوم:قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الثلاثاء، إنّ أهمية تقنية الجيل الخامس لا تكمن في إطلاقها فقط وإنما بما سيأتي بعدها من خدمات.
وأضاف الهناندة،، على هامش انطلاق أعمال قمة الجيل الخامس، أن الأردن بصدد إطلاق خدمات الجيل الخامس تجاريا لكافة الشركات، مشددا أهمية الحديث عن الخدمة التي تأتي في مرحلة ما بعد إطلاقها.
ولفت لأهمية دعم خدمة الجيل الخامس للخطط والاستراتيجيات الحكومية.
وفيما يتعلق في قمة الجيل الخامس، تمنى هناندة الخروج بتوصيات من القمة تتعلق بدورنا والمطلوب منا في المرحلة المقبلة.
وأكّد الهناندة، أهمية تطويع تقنية الجيل الخامس في خدمة المجتمع الأردني، مؤكدا أن الهدف من توفير تقنية الجيل الخامس خدمة الأردنيين والاقتصاد.


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