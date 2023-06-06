كلاب ضالة تعقر طالب مدرسة في إربد

وطنا اليوم:قال مصدر، إن كلبا ضالا هاجم أحد الأطفال (10 أعوام) في شارع فلسطين وسط مدينة إربد صباح الثلاثاء، أثناء ذهابه إلى المدرسة.

وأضاف المصدر نقلا عن والد الطفل، أن نجله تعرض لعقر كلب ضال أمام المنزل أثناء ذهابه إلى المدرسة.

وأشار إلى أن الكلب نهش الطفل في ختلف مناطق الجسم، ما أدى إلى إصابته بعدة أماكن بالجسم، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

يذكر أن حالات العقر ارتفعت بشكل كبير في الآونة الاخيرة في مدينة إربد