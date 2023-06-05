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بمناسبة الأعياد الوطنية حفل للاتحاد النسائي الأردني/ فرع معان، في جامعة الحسين بن طلال

منذ ساعة واحدة
بمناسبة الأعياد الوطنية حفل للاتحاد النسائي الأردني/ فرع معان، في جامعة الحسين بن طلال

وطنا اليوم – تحت رعاية عطوفة محافظ معان السيد فيصل المساعيد، أقيم في جامعة الحسين بن طلال على مسرح عمادة شؤون الطلبة اليوم الاثنين الموافق 2023/6/5، حفل الاتحاد النسائي الأردني/ فرع معان، بمناسبة عيد الاستقلال وزفاف ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وعبر رئيس جامعة الحسين بن طلال الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة عن فخره بالاتحاد النسائي وبرامجه ورسالته التنموية الهادفة إلى دمج المرأة في عملية التنمية الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية في المملكة.
وتخلل الحفل كلمة لرئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام السيدة لانا كريشان قدمت التهاني والتبريكات من خلالها بمناسبة زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وأستعرضت دور الاتحاد النسائي لمحافظة معان واهدافه الساعية إلى تكوين القيادات النسائية على مستوى المحافظة وتأهيلها وتدريبها، بالاضافة الى تنسيق جهود الجمعيات المنضمة للاتحاد النسائي وتقديم خدماتها المتخصصة في مجال المرأة من الناحية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعزيز الإنتاجية.
كما وتخلل الحفل فقرة فنية للفلكلور الشعبي قدمتها فرقة معان، وتكريم النساء الرياديات في محافظة معان.
وعلى هامش الاحتفال افتتحت رئيسة الاتحاد النسائي العام السيدة لانا كريشان برفقة عطوفة راعي الحفل محافظ معان ورئيس جامعة الحسين بن طلال والسادة الحضور معرضا يتضمن قصص نجاح لجمعيات وسيدات محافظة معان عرض فيه الملابس التراثية والمنتوجات اليدوية والمأكولات الشعبية الخاصة بمحافظة معان.
حضر الاحتفال مدير شرطة المحافظة العقيد عوض اللبابده، ورئيس بلدية معان الكبرى الدكتور ياسين صلاح، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور محمد الرصاعي، ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة معان احمد عبد الحميد كريشان، والقطاع النسائي في المحافظة، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والادارية في الجامعة.

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