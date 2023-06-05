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الفراية يرعى احتفال “ابشر سيدنا” والنادي الفيصلي بالاستقلال وزفاف ولي العهد

منذ 4 ثواني
الفراية يرعى احتفال “ابشر سيدنا” والنادي الفيصلي بالاستقلال وزفاف ولي العهد

وطنا اليوم:رعى وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الأحد، احتفالاً نظمته هيئة “ابشر سيدنا” ممثلة برئيسها وائل عجيلات والنادي الفيصلي بمناسبة بعيد الاستقلال وزفاف الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد.

وبدأ الحفل بمسيرة “استقلال أردني 77 وافتخر” التي انطلقت مع بدء عزف فرقة من موسيقات الأمن العام من أمام مقر النادي الفيصلي بحضور رئيسه المهندس نضال الحديد متجهة إلى موقع الحفل في مدرسة الشويفات.

وشاركت مجموعة من سائقي الدراجات النارية بمقدمة المسيرة ومجموعة من الطلبة بمختلف مدارس المملكة احتفالًا بالمناسبات الوطنية.

وشمل الحفل فقرات مختلفة، كالأغاني الوطنية والقصائد الشعرية، وإطلاق البالونات وفقرة مسرحية للأطفال، وفعاليات فولوكلورية وشعبية بمشاركة فرقة معان.


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