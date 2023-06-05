مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي تتصدر مواقع التواصل

وطنا اليوم:تصدرت مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يعل صوت فوق صوتها.

المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد والتي لم تشف غليل المصريين، احتوت على لقطات كانت مثار جدل كبير.

أولى اللقطات كانت الظهور النادر لنجلي الرئيس المصري الراحل حسني مبارك علاء وجمال مبارك، وهو الأمر الذي أثار عاصفة من الجدل بين مرحب بهما وناقم عليهما.

البعض اعتبر أن ظهور جمال وعلاء مبارك معا وسط مدرجات استاد القاهرة حدث ذو دلالة.

آخرون قالوا إن ظهور علاء وجمال مبارك المتكرر في الآونة الأخيرة وترحيب الناس بهما رسالة يجب على النظام أن يقرأها جيدا.

الشوالي

ثاني اللقطات كانت في الهجوم على المعلق الشوالي، حيث رأى البعض في تعليقه انحيازا للفريق المغربي.

الكاتب الصحفي محمد الجندي قالها صراحة: “يجب أن نتوقف عن معاملة هذا الشوالي ..على أنه محب لمصر.. فالحقيقة أنه كاره وحاقد..كما تفضحه تعبيراته وانفعالاته.”.

الحكم الليبي

ثالث اللقطات كانت الحكم الليبي الذي لم ترض عنه الغالبية العظمى من المتابعين.

‏سمير عثمان المحلل التحكيمي منح-عبر إحدى الفضائيات- الحكم الليبي الشلماني 0 من 10 ، مشيرا إلى أن هذه هي السنة الثانية له في دوري أبطال أفريقيا، لافتا إلى أن تعيينه للنهائي علامة استفهام كبيرة.

من جهته قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي إن الحكم للأسف كان ضعيفا ومترددا وأقل من مستوى نهائي افريقيا.

مباراة العودة بين التفاؤل والتشاؤم

السؤال الذي فرض نفسه: لمن ستكون الغلبة في مباراة العودة؟

البعض عبر عن تفاؤله، مؤكدا أن البطولة ستكون للأهلي.

فيما أكد آخرون أن مباراة العودة باتت صعبة على الأهلي، حيث يكفي الوداد الفوز بهدف واحد.

من جهته قال الفنان المصري نبيل الحلفاوي إنه برغم كل شيء، لو لعبنا هناك زي ما لعبنا هنا، نكسب البطولة إن شاء الله.

في ذات السياق قال الناقد الرياضي الشهير حسن المستكاوي إن الاهلي كان يجب أن يسعي بكل قوة وشراسة للهدف الثالث ويفعل ذلك بالضغط العالي أو الضغط من نصف ملعبه واستخلاص الكرة من لاعبي الوداد بكل حزم .

وأضاف أن خطأ معلول كهرب مباراة العودة، مشيرا إلى أن هناك أخطاء دفاعية كاملة في هدف الوداد.

وخلص المستكاوي إلى أن المهم كيف يستغل الاهلي اندفاع الوداد في مباراة العودة