بالتعاون بين مركز القدس وكونراد أديناور 50 شاباً وشابة من 17 حزب سياسي ينهون دورة تدريبية من ستة أيام

وطنا اليوم:أنهى مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، دورة تدريبية تأسيسية لأزيد من خمسين شاباً وشابة (18 – 35 سنة)، من 17 حزب سياسي، توزعوا على 11 محافظة، امتدت على مدى ستة أيام، وتوزعت علىثلاثة ورشات عمل، مدة كل منها يومين اثنين، وبلغت نسبة المشاركات النساء حوالي 33 بالمئة من إجمالي عدد المشاركين، ومثل المشاركون والمشاركون صورة مصغرة على مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الأردني.

وركزت الورشة الأولى على المفاهيم التأسيسية في الثقافة المدنية – الديمقراطية، من نوع: الدولة المدنية – الديمقراطية، المواطنة، الهوية، حقوق المواطنين وواجباتهم، مفهوم العقد الاجتماعي والثقافة الدستورية، وتناوب على التدريب في هذه الورشة، كل من الأستاذة إيفا أبو حلاوة والدكتور أحمد الجريبيع.

وتناولت الورشة الثانية، الإطار القانوني للعمل الوطني والحزبي العام، مع التركيز بشكل خاص على قانوني الأحزاب والانتخاب، وقانون حق الحصول على المعلومات والجرائم الالكترونية والاجتماعات العامة، وتولى التدريب في هذه الورشة الدكتور صدام أبو عزام والدكتور أحمد العجارمة.

أما الورشة الثالثة، فقد تناولت بالتفصيل قواعد ومعايير الديمقراطية في حياة الحزب السياسي الداخلية، حيث تمكن المشاركون من بلورة أهم عشرة معايير، ليصاربعدها إلى مراجعة الأنظمة الداخلية لأحزابهم السياسية للتعرف على مواطن القوة والضعف فيها، وتقديم مقترحات وتوصيات لأحزابهم لتطوير هذه الأنظمة وتقريبها من أفضل الممارسات العالمية، وتولى التدريب في هذه الورشة الدكتورة أمينة ماء العينين، العضو السابق في البرلمان المغربي لدورتين متتاليتينعن حزب العدالة والتنمية، والأستاذ عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية.

وقد شهدت الورشات الثلاثة، من خارج جدول أعمالها، “دردشات” سياسة، أعقبت الانتهاء من جلسات العمل، تناولت أهم التطورات السياسية في الأردن والإقليم من حوله، فضلاً عن بحث في العمق لصورة وملامح الخريطة الحزبية الأردنية بعد الانتهاء من عمليات تصويب أوضاع الأحزاب السياسية، تبعاً لقانونها الجديد.

وفي ختام الورشة، أدار الدكتور إدموند راتكا مدير مكتب كونراد أديناور في الأردن، حواراً مع المشاركين والمشاركين، عرض في خلاله في بعض أوجه التجربة الحزبية والبرلمانية الألمانية، واستمع إلى توصيات المشاركين الخاصة بتطوير برامج التدريب التي تقوم بها المؤسسة والمركز، كما تم توزيع شهادات مشاركة على المشاركين والمشاركات.

والجدير ذكره، أن هذه الدورة التدريبية هي الثانية في العامين الأخيرين، من ضمن أنشطة “الأكاديمية الأردنية للتربية السياسية” حيث تم العام الماضي تدريب مائة شاب وشابة من الحزبيين، كما أعطي لخمسة وعشرين منهم، دورة تدريبية متقدمة على مهارات التخطيط الاستراتيجي للحزب السياسي.

ويقوم مركز القدس منذ تأسيسه، بتقديم دورات تدريبية لنشطاء الأحزاب والمجتمع المدني والفاعلين السياسيين، حيث أنجز خلال السنوات العشرين الفائتة العشرات من الدورات التدريبية حول مختلف العناوين والمهارات، استفاد منها آلاف الأردنيين والأردنيين، انطلاقاً من إيمانه بالحاجة لتمكين الأفراد وبناء قدرات مؤسسات العمل الحزبي والوطني العام.