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السجن لسائق تكسي أردني هدد بحرقّ نفسه

منذ ساعة واحدة
السجن لسائق تكسي أردني هدد بحرقّ نفسه

وطنا اليوم:حكمت المحكمة على المواطن الاردني (م.ع) بما يلي:
أولاً: إدانته بجرم الشروع بالانتحار، وحكمت عليه بالحبس لمدة شهر واحد والرسوم والغرامة (20) ديناراً والرسوم.
ثانياً: إدانته بجرم تحقير الموظفين، وحكمت عليه بالغرامة خمسين ديناراً والرسوم.
ثالثاً: إدانته بجرم عدم وضع بطاقة المعلومات، وحكمت عليه بالغرامة (15) ديناراً والرسوم.
رابعاً: وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليه وهي الحبس لمدة شهر واحد والرسوم والغرامة (50) دينار والرسوم.
وقد جاء حكم المحكمة بعدما ثبت لها أن المشتكى عليه يعمل سائق تكسي وقد تم مخالفته من قبل أفراد إدارة السير لأن بطاقة المعلومات غير موجودة في المكان المخصص، فقام المشتكى عليه بإحضار مادة البنزين وذلك لاحراق نفسه، وقام بتوجيه عبارة “حسبي الله ونعم الوكيل ليش تخالفني” إلى رجل الأمن العام


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