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الضمان: تخصيص (2225) راتب تقاعد شيخوخة خلال الثلث الأول من العام الحالي 2023

منذ ساعة واحدة
الضمان: تخصيص (2225) راتب تقاعد شيخوخة خلال الثلث الأول من العام الحالي 2023

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن تخصيص (2225) راتب تقاعد شيخوخة خلال الثلث الأول من العام الحالي 2023، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الشيخوخة كما في 30/4/2023 إلى (93292) راتباً تقاعدياً.
وأشارت المؤسسة إلى أن شروط الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة هي إكمال سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم الذكور وإكمال سن الخامسة والخمسين بالنسبة للمؤمن عليهن الإناث مع فترة اشتراك بالضمان لا تقل عن (180) اشتراكاً أي (15) سنة على أن يكون من ضمنها (84) اشتراكاً فعلياً أي (7) سنوات، ويقصد بالاشتراك الفعلي الاشتراك الإلزامي من خلال منشأة أو الاشتراك الاختياري.
وبينت المؤسسة إن قانون الضمان أتاح لمن لم يكمل المدة المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة عدة خيارات لاستكمال هذه المدة تتمثل في شراء سنوات الخدمة شريطة أن يكون للمؤمن عليه (84) اشتراك فعلي بالضمان، أو التمديد لما بعد سن الشيخوخة سواء من خلال نفس المنشأة التي يعمل بها أو في حال التحاقه بالعمل لدى منشأة أخرى أو من خلال الاشتراك الاختياري.


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