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أقسم بشرفه وعرضه وليس بالله .. فيديو قسم أردوغان يثير تفاعلا بمراسم تنصيبه

منذ 3 ثواني
أقسم بشرفه وعرضه وليس بالله .. فيديو قسم أردوغان يثير تفاعلا بمراسم تنصيبه

وطنا اليوم:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان والقسم الذي أداه خلال مراسم تنصيبه بولاية رئاسية جديدة، السبت، الأمر الذي أثار تفاعلا.
وأبرز نشطاء قسم أردوغان الذي قال فيه وفقا لترجمة وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: “بصفتي رئيسا للجمهورية أقسم بشرفي وعرضي أن أحافظ على بقاء الدولة واستقلالها ووحدة الوطن والشعب التي لا تقبل التقسيم وصيانة سيادة الأمة بلا شرط أو قيد والتمسك بالدستور وسيادة القانون والديمقراطية ومبادئ أتاتورك وإصلاحاته ومبدأ الجمهورية العلمانية..”
وتساءل مغردون “أين لفظ الجلالة في القسم؟”، و”لماذا زعيم دولة إسلامية يقسم بشرفه وعرضه وليس بالله؟”.
وعقب انتهاء مراسم تنصيب الرئيس التركي وأدائه اليمين الدستورية، قال أردوغان: “سنعزز ديمقراطيتنا بدستور جديد حر ومدني وشامل ونتحرر من الدستور الحالي الذي كان ثمرة لانقلاب عسكري”، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.
وأعرب الرئيس التركي عن تطلعه إلى “تحلي المعارضة بحس المسؤولية فيما يتعلق بسلامة الديمقراطية التركية وأن تتصالح مع الإرادة الوطنية”، مُضيفا: “عقب كل انتخابات نمد يدنا للمعارضة لكنها ترفض مصافحتنا، نأمل أن تتخذ موقفا مختلفا هذه المرة”.

 


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