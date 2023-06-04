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الأمانة تكشف موعد صرف بدل دعم المحروقات لوسائط النقل

منذ 4 ثواني
الأمانة تكشف موعد صرف بدل دعم المحروقات لوسائط النقل

وطنا اليوم:كشفت أمانة عمان الكبرى، عن موعد صرف بدل محروقات لوسائط النقل العاملة داخل حدودها.
وقال مدير النقل في الأمانة المهندس محمد السريحين في تصريح صحفي، الأحد، إنه سيتم صرف بدل محروقات لوسائط النقل العاملة داخل حدود أمانة عمان الأسبوع الحالي.
وتنوع وسائط النقل العام داخل حدود أمانة عمان تتوزع بين ( 11 ) الف تكسي، و( 3 ) الآف سرفيس، و( 200 ) حافلة متوسطة كوستر


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