الحبس لـ 3 أشقاء عراقيين احدهم فار من وجه العدالة صدروا المخدرات للاردن

وطنا اليوم – أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة أمن الدولة بحبس 3 أشقاء عراقيين، أحدهم تمت محاكمته غيابيا بالأشغال الشاقة 15 عاما وغرامة 20 الف دينار، فيما حكم على شقيقيه بالأشغال الشاقة 10 سنوات وغرامة 10 الاف دينار لكل منهما، وذلك بعد إدانتهم بتهم نقل وتصدير واستلام مواد مخدرة .

وأسندت نيابة أمن الدولة لـ 3 متهمين أشقاء من الجنسية العراقية أحدهم فار من وجه العدالة بتهم تصدير مادة مخدرة بقصد الاتجار بالإشتراك، وتخزين مادة مخدرة بقصد الإتجار بالاشتراك، وتعاطي المواد المخدرة من القانون ذاته للمتهمين الأول والثاني، بحسب الغد.

ووفق قرار محكمة التمييز، فإن محكمة أمن الدولة قنعت بتفاصيل القضية بأن المتهم الثالث (فار من وجه العدالة) من مصدري ومخزني المواد المخدرة بقصد الإتجار والمتهم الأول من متعاطي المواد المخدرة (مادة الكريستال)، والمتهم الثاني من متعاطي المواد الـمخدرة (حبوب الكبتاجون).

وحسب وقائع القضية، فإن المتهم الأول حضر إلى مركز حدود الكرامة الأردني بشاحنة عراقية إلى ساحة التبادل داخل الحدود الأردنية ومعه 4250 غراماً من مادة الكريستال المخدرة، كان قد نقلها من العراق إلى الأردن لتسليمها لأحد الأشخاص في الأردن، والذي لم يكشف التحقيق عن هويته، عن طريق شقيقه المتهم الثاني.

وبعد مضي أيام حضر شقيقه المتهم الثاني إلى ساحة التبادل، حيث أخرج المتهم الأول كمية من مادة الكريستال من داخل طابات الهواء الراكبة على الشاحنة التي يقودها، وبعد مرور عدة أيام اتصل المتهم الثاني بالمتهم الثالث في العراق وأخبره أن الشخص الأردني لم يحضر لاستلام المواد المخدرة عندها أخبره المتهم الثالث أن يضع كمية الكريستال مع المتهم الأول، حيث قام المتهم الثاني بوضعها داخل حرام وتسليمها إلى المتهم الأول.

وبناءً على المعلومات الواردة إلى إدارة مكافحة المخدرات تم التحرك إلى مكان والقبض على المتهمين الأول والثاني وضبط مادة الكريستال المخدرة.

وعدلت المحكمة وصف التهمة الأولى المسندة للمتهم الأول من تصدير مادة مخدرة بقصد الإتجار بالاشتراك إلى جناية نقل مادة مخدرة بقصد الإتجار.

وبالنسبة لشقيقه المتهم الثاني، فقد تم تعديل وصف التهمة من تصدير مادة مخدرة بقصد الإتجار بالاشتراك إلى جناية استلام مادة مخدرة بقصد الإتجار.

كما تمت إدانة المتهم الثالث بتهم تصدير مادة مخدرة بقصد الإتجار.