أورنج الأردن تشارك الأردن فرحته بزفاف الأمير الحسين  

وطنا اليوم/ احتفالاً بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأميرة رجوة الحسين، شاركت أورنج الأردن بالعديد من المبادرات داخل الشركة وعبر معارضها وفي مختلف أنحاء المملكة ضمن شعار #نفرح_بالحسين.

وفرحاً بهذه المناسبة الوطنية، قدّمت الشركة منحاً دراسية لطلبة جامعة الحسين التقنية المتفوقين والمحتاجين بقيمة 100 ألف دينار بالتماشي مع التزام ولي العهد سمو الأمير الحسين بدعم التعليم والشباب على طريق التميز والابتكار بما يخدم مسيرتهم الوظيفية وتقدّم الأردن.

وشملت احتفالات أورنج بفرحة الحسين مجموعة من المبادرات عبر معارضها في جميع محافظات المملكة، حيث نشرت البهجة بين موظفيها وزوّارها وتزيّنت بشعار #نفرح_بالحسين ورسائل التهنئة.

وغيّرت أورنج الأردن اسم الشبكة إلى “Al Hussein” بالتزامن مع حفل الزفاف، كما حرصت على أن تكون مشاركتها عبر مختلف القنوات بما فيها الرقمية، فقد أرسلت رسائل قصيرة تدعو فيها مشتركيها لمشاهدة البث المباشر بالتعاون مع تلفزيون رؤيا دون خصم من الحزم بالإضافة إلى المحتوى المخصص لهذه المناسبة بما فيه الأغاني ورنة زفّة الحسين، وجسّدت الفرح من خلال شاشاتها الرقمية في المعارض ووسائل التواصل الاجتماعي.

عائلة أورنج الأردن كانت حاضرة بقوّة، إذْ هنّأ موظّفو أورنج سمو الأمير الحسين برسائل مؤثرة وكلمات معبّرة من خلال فيديو أعدّته الشركة بهذه المناسبة، كما دعت المواطنين للمشاركة بالاحتفالات المقامة بمنطقة الدوار الرابع، وسهّلت الشركة على موظيفها المشاركة في موكب الزفاف الملكي يوم 1 حزيران، ليكونوا في طليعة المهنّئين والمحتفين بعرس الحسين الغالي.

وحول حرصها على أن تشارك في الاحتفالات، أكدت أورنج الأردن: “نهنئ الأمير الحسين والأميرة رجوة الحسين ونتمنى لهم دوام السعادة، كما نتوجّه بالتهنئة إلى العائلة الهاشمية والأردن أجمع بهذا اليوم السعيد. إنّ عائلة أورنج الأردن جزء من هذا الوطن وأفراحه، ونحرص دوماً على المساهمة في كلّ ما يهمّه ومشاركة أهلنا، خاصة في هذا الفرح الاستثنائي الذي يعمّ المملكة”.