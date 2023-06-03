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ارتفاع حصة المشغلين الثلاثة للاتصالات في السوق المحلي

منذ 3 ثواني
ارتفاع حصة المشغلين الثلاثة للاتصالات في السوق المحلي

وطنا اليوم –  نما عدد الاشتراكات بخدمات الهاتف النقال في الأردن، 5.46% مقارنة بين الربع الأول من العام الحالي والماضي.

وبحسب بيانات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بلغ عدد مشتركين الهواتف النقال في الربع الأول من العام الحالي ما مجموعه 7.690.734 مليون مشترك بينما في الربع الأول من عام 2022 بلغ 7.292.548 مليون مشترك، بزيادة قدرها 398,186‬ ألف مشترك، وذلك وفق ما أوردته المملكة.

وتشكل هذه الأرقام حصة المشغلين الثلاثة في السوق المحلي.

وأكدت الهيئة في وقت سابق أن أرقام الاشتراكات حقيقة غير مضخمة تعكس واقع السوق المحلي وحجمه.

 


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