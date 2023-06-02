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مؤشر الفاو لأسعار الأغذية ينخفض إلى أقل مستوياته في عامين

منذ 3 ثواني
مؤشر الفاو لأسعار الأغذية ينخفض إلى أقل مستوياته في عامين

وطنا اليوم:انخفض مؤشر الفاو لأسعار الأغذية عالميا بنسبة 2.6% في شهر مايو/أيار 2023، ليسجل أقل مستوياته منذ أبريل/نيسان من العام 2021.
وانخفضت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 8.7٪، وهو الانخفاض للشهر السادس على التوالي، بسبب انخفاض زيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس.
كما انخفضت أسعار الحبوب بنسبة 4.8٪ في أيار الماضي، حيث انخفضت بنسبة 25.3٪ عن أعلى مستوى لها قبل مدفوعة بانخفاض بنسبة أسعار القمح بسبب آفاق إمدادات عالمية وافرة وتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود.
بالإضافة إلى ذلك، انخفضت تكلفة منتجات الألبان بنسبة 3.2٪.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 1٪، وهي الزيادة الرابعة على التوالي، وسط ارتفاع الطلب على الدواجن واللحوم البقرية. كما ارتفعت أسعار السكر للشهر الرابع وارتفعت بنسبة 5.5٪.


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