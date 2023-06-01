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ركود في الأسواق لضعف القدرة الشرائية

منذ 3 ثواني
ركود في الأسواق لضعف القدرة الشرائية

وطنا اليوم:جدد نقيب تجار الألبسة والأقمشة، سلطان علان، مطالبته الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على الألبسة، وتخفيض ضريبة الخدمات المحددة بـ(٥%) “والتي تمّ فرضها دون سبب مقنع”.
وقال علان إن القطاع يمرّ بأسوأ حالاته، حيث ظلّت حركة البيع ضعيفة جدا بعد انتهاء العيد، معبّرا عن أمله في أن تستعيد الأسواق عافيتها أثناء الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.
ولفت علان إلى تراجع المبيعات أثناء عيد الفطر بنسبة وصلت إلى (٣٥-٤٥%)، وهي نسبة مرتفعة جدا ساهمت في تدني السيولة لدى التجار.
وأكد علان أن ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين واضح جدا في الأسواق التي أصبحت بحالة صعبة، معبّرا عن أمله في تغيّر هذا الوضع مع دخول عيد الأضحى المبارك وبدء موسم الصيف.


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