الأمن السيبراني يحذر من مواقع تدعي تقديم معونات بعيد الأضحى

وطنا اليوم:حذر المركز الوطني للأمن السيبراني من مواقع وصفحات وهمية تدعي أنها تابعة لوزارة المالية وتقدم معونات مالية للمواطنين بمناسبة اقتراب عيد الأضحى.

وحذر المركز في منشور عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، المواطنين من التفاعل أو التجاوب مع مثل هذه المواقع والصفحات أو تزويدها بالمعلومات الشخصية لكي لا تتعرض معلوماتهم للاختراق والاحتيال الإلكتروني.