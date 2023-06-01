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تجارة الأردن: الهاشميون يجمعون الأردنيين دائما حولهم

منذ ساعة واحدة
تجارة الأردن: الهاشميون يجمعون الأردنيين دائما حولهم

وطنا اليوم:أكدت غرفة تجارة الأردن، إن الهاشميين وعلى مر التاريخ كانوا الجامع الأول للأردنيين حولهم، وهي رسالة للعالم بأن الأردن أسرة واحده تلتف حول قيادتها التي أسهمت في بناء وطن متمسك بكل المبادئ الدينية والإنسانية.
وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إن زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الذي تزامن مع مناسبة الاستقلال، يؤكد أن الأردنيين وبكل الظروف هم دائما خلف قيادتهم الهاشمية، التي نذرت نفسها للبلاد، وجعلت من الوطن أنموذجا في التطور والتقدم والرقي.
وأضاف أن الاحتفال الذي أقيم مساء امس الأربعاء، في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي العامر، جسد كل القيم والعادات والتقاليد الأردنية والعربية الأصيلة التي تربينا عليها في وطننا الأردن وما زلنا متمسكين بها، مؤكدا أن هذا هو ديدن الهاشميين بكل المناسبات.
وأشار إلى أن حفل زفاف ولي العهد هو عرس يمثل ويمس كل مدينة وقرية ومخيم في أرجاء الوطن، وهو “عرس أردني شعبي ملكي” وكان رسالة واضحة تعبر عن قرب جلالة الملك عبدالله الثاني والعائلة الهاشمية من الأردنيين، والتفاف الشعب بكل أطيافه حول قيادته الحكيمة.
وأكد أن غرف التجارة بمختلف مناطق المملكة شاركت الوطن فرحته بزفاف ولي العهد من خلال مشاركتها بإقامة الاحتفالات وتزيين مقارها بصور جلالة الملك وولي عهده الأمين والأعلام الأردنية، موضحا أن هذا هو تعبير بسيط عن عمق المشاعر التي تعكس إيمان الجميع بقيادته الحكيمة.
وهنأ الحاج توفيق باسم القطاع التجاري والخدمي ومجالس إدارت غرف التجارة بعموم المملكة، جلالة الملك وجلالة الملكة والأسرة الهاشمية والشعب الأردني بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، داعيا الله عز وجل أن يحفظ الأردن ليبقى على الدوام بيتا للفرح والأمن والاستقرار


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