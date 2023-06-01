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الفوسفات تتزين بنفرح بالحسين ابتهاجا بمناسبة زفاف سمو ولي العهد .. صور

منذ 4 ثواني
الفوسفات تتزين بنفرح بالحسين ابتهاجا بمناسبة زفاف سمو ولي العهد .. صور

وطنا اليوم:يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة وجميع العاملين فيها، من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم،وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة،والعائله الهاشمية الكريمة، بأصدق آيات التهنئة والمباركة، بمناسبة زفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم، على الآنسة رجوة السيف، متمنين لهما حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء.

واحتفالا بهذه المناسبة العزيزة، تزين مبنى الشركة ومواقعها بلوحات ويافطات حملت شعار نفرح بالحسين.

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