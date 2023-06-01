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الكهرباء الأردنية تهنئ بزفاف سمو ولي العهد

منذ ساعة واحدة
الكهرباء الأردنية تهنئ بزفاف سمو ولي العهد

وطنا اليوم:يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية المهندس عثمان بدير وأعضاء المجلس والمدير العام للشركة المهندس حسن عبدالله وكافة العاملين بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، وجلالة الملكة رانيا العبد الله، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بمناسبة زفاف سموه على الآنسة رجوة آل سيف.
و ندعوا الله العليّ القدير بهذه المناسبة الكريمة أن يبارك لهما ، وأن يديم الأفراح على الأردن وأهله.


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